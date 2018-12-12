Семимесячный малыш погиб при пожаре в Забайкалье

Иркутск, 12 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Забайкальском крае: семимесячный ребенок погиб при пожаре.

Как пишет DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные от краевого СУ СК, пожар зафиксировали в селе Бырка Приаргунского района в жилом доме, в котором находились четыре ребенка без присмотра взрослых. Известно, что 27-летняя мать ушла в магазин.

Спасателям удалось эвакуировать троих детей в возрасте от трех до пяти лет, семимесячный малыш погиб. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства страшной трагедии, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.