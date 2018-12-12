Путин поручил выяснить причины отмены концертов рэперов в регионах РФ

Москва, 12 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нужно выяснить причины отмены ряда выступлений и концертов рэп-исполнителей в регионах. Об этом заявила журналистам в среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, в минувший вторник данный вопрос был поднят на встрече российского лидера с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся», — подчеркнула она.

Москалькова добавила, что для президента эта тема также была новой, он поручил разобраться в ситуации.

Напомним, в течение последних недель в ряде регионов России отменили концерты рэп-музыкантов, в том числе Хаски и Элджея, коллективов IC3PEAK и «Френдзона».

В Кремле заявили, что следят очень внимательно за ситуацией с отменой концертов. Выступая на минувшей неделе на съезде «Единой России», первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал запреты таких концертов «глупостью».