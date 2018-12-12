Ввоз вакцины от ветряной оспы запретили на Украине

Киев, 12 декабря. Государственная служба Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками запретила ввоз вакцины от ветряной оспы «Варилрикс». Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Отмечается, что данный медицинский препарат ранее был ввезен на Украину якобы с нарушением требований законодательства.

Фармакологическим предприятиям и аптекам, которые осуществляют продажу, хранение и применение лекарственных средств, предписывается немедленно проверить наличие указанного препарата и принять меры по его изъятию из обращения, следует из сообщения.

Ранее Гослекслужба Украины временно запретила к реализации и применению медицинский препарат от гриппа «Колдфлю» в связи с аннулированием лицензии соответствия условий производства.