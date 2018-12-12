Ответ Шойгу на угрозы: эксперт объяснил усиление Тихоокеанского флота «Калибрами»

На вооружение Тихоокеанского флота ВМФ России в скором времени поступят шесть дизель-электрических субмарин, восемь корветов, вооруженный «Калибрами» эсминец, атомные подлодки и малые ракетные корабли. Об этом заявил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Усиление ТОФ можно расценивать как ответ министра обороны РФ Сергея Шойгу на растущие угрозы в регионе, считают эксперты.

В интервью газете «Красная звезда» Сергей Авакянц заметил, что комплексами крылатых ракет «Калибр» будет оснащено несколько надводных кораблей и подлодок, поступающих на вооружение Тихоокеанского флота.

«В последнее время новые корабли и подводные лодки с современным вооружением приоритетно поступали на Северный и Балтийский флотs, и особое внимание уделялось Черноморскому флоту в силу известных обстоятельств. Туда шесть подлодок пришло, второй малый ракетный корабль пришел и еще один будет. А теперь дошла очередь до многострадального Тихоокеанского флота», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт заметил, что Тихоокеанский флот второй год подряд занимает первое место по боевой подготовке, выучке и призам главнокомандующего, поскольку там служат настоящие профессионалы и патриоты.

«Четверть века ТОФ, кроме двух атомных ударных субмарин, не получал надводных и подводных кораблей. Сейчас для него в Петербурге заложены усовершенствованные подводные лодки, которые могут стрелять «Калибрами». Это 636 проект «Варшавянка». Также для ТОФ были заложены на Дальнем Востоке четыре корвета. Первый из них — «Совершенный» — уже вошел в строй, второй — «Громкий» — сейчас на испытаниях. Они, несомненно, усилят надводную камчатскую флотилию на северо-востоке России, что необходимо для вывода в океан атомного подводного флота», — сказал Дандыкин.

Собеседник ФАН отметил, что Тихоокеанский флот получит и другие корветы, которые строятся в Петербурге. В частности, корвет «Гремящий» усовершенствованного проекта.

«Пойдут туда и фрегаты проекта «Адмирал Горшков». До конца 2021 года поступит фрегат «Адмирал Головко», до конца 2022-го — «Адмирал Исаков». И планируется заложить еще четыре корабля модернизированного проекта», — уточнил Василий Дандыкин.

Эксперт напомнил о недавнем инциденте, когда американский эсминец приблизился к заливу Петра Великого, и его сопровождал наш большой противолодочный корабль.

«У нас самая большая протяженность береговой линии — от Чукотки до Владивостока. И ее защита требует усиления. Потому что там растет активность Тихоокеанского флота США. Нельзя забывать и о мощном надводном и подводном флоте Японии, серьезном южнокорейском флоте и китайском, чья мощь растет, и России, при всем ее дружеском уважении к Китаю, это тоже надо учитывать. Поэтому усиление ТОФ — это такой ответ Шойгу на растущие угрозы в регионе. Это ожидаемо», — объяснил капитан 1-го ранга запаса.

Дандыкин подчеркнул, что перевооружение Тихоокеанского флота является плановым, но в него были внесены поправки с учетом реалий нынешнего дня.