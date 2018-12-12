Ночь тревоги: как французы пережили трагедию на рождественской ярмарке в Страсбурге

Трагедия на рождественской ярмарке во французском Страсбурге потрясла весь мир: инцидент активно обсуждают в Сети, в то время как правоохранители пытаются найти таинственного стрелка. Злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия, его жертвами стали три человека, еще 13 получили ранения.

Жители по всему миру, особенно Франции, рассказывают о произошедшем на интернет-портале Reddit. Федеральное агентство новостей представляет реакцию французов на трагедию в Страсбурге.

Пользователь greviangreviances написал в социальной сети: «Первый раз в жизни мне пришлось позвонить родителям и сказать, что я жив. Я не был на самом месте происшествия, у площади Клебер, но я живу в трех минутах от нее. Мои родители беспокоились, что я мог там быть».

Француженка под ником IhateNylon заявила, что живет в Германии, но собиралась отправиться в Страсбург, хорошо, что не сделала это, а то поездка могла закончиться плачевно.

«Добро пожаловать в мой клуб, приятель. Мне так же пришлось успокоить родных в том, что со мной все в порядке, это во время нападения в Турку. У меня тогда и телефон сломался, и я не знал, что происходит», — написал пользователь Wang_entity.

Пользователь atomicspace сообщил, что подозреваемый в стрельбе был описан местными правоохранителями «как угроза национальной безопасности».

«Что означает, что лицо считается серьезной угрозой национальной безопасности? К ним относятся гангстеры, беглецы из тюрем, а также подозреваемые исламистские радикалы», — написал он.

Пользователи в Великобритании выразили поддержку французам и заметили, что ситуация уже переросла в крупный конфликт.

«Это будет большой скандал, к нападавшему пришли, чтобы обыскать его дом этим утром, но он убежал, полиция чем занимается?» — удивился пользователь под ником svuk.

Французы гадают, как преступник мог сбежать после того, как ранил прохожих на рождественской ярмарке.

«Вы читали, что он сбежал? Очевидно, его там просто не было, что может быть совпадением. Тот факт, что он пошел и начал убивать сегодня, вероятно, не очевидно, но это не тайна», — стала рассуждать пользовательница Poglosaurus. «На данный момент нет источника для этого «побега». Согласно текущим отчетам, его просто не было дома», — ответил ей PM_ME_PSN_CODES-PLS.

Француз под ником Radulno предположил, что напасть на прохожих мог человек, бежавший из мест отбывания заключения.

«Это был побег из тюрьмы. Что же произошло, что он стал террористом: жаль, что это был просто кто-то, кто попал в тюрьму, а не беглец», — написал он. «Если верить новостям, нападавшего зовут Шериф, в английской версии — Шариф. Сделайте выводы сами из этого», — ответила ему пользовательница SarahJeongsWhiteBF.

Пользователь u/ moi рассказал о введенных ограничениях в Страсбурге после стрельбы.

«Центр города закрыт, место происшествия недалеко от площади Клебера тоже. Префектура напоминает: оставайтесь спокойными, не распространяйте слухи. Также МВД настоятельно рекомендует всем жителям города остаться дома. Больницы действуют в обычном режиме и усиленно помогают раненым», — заявил он.

О тревожной ночи рассказал и пользователь из Франции под ником BigBarnum. Он подчеркнул, что он живет в 100 метрах от «злополучной площади» и ничего не слышал, кроме сирен и звука вертолетов.

«Все утренние дела на работе, на учебе отменены, как рассказывают мои друзья, некоторые застряли на всю ночь в колледже или в магазинах. Какая-то ночь тревоги! — он заметил, что инцидент придется как-то объяснять детям. — Дети все еще спят, и мы пойдем, если не сегодня, то в четверг и в последующие дни, туда, где «это» произошло. Было такое чувство, что никто никогда не будет нападать на рождественский рынок, там было что-то, что защищало нас: мы перешагнули через крупный теракт 20 лет назад, еще посмеялись с коллегами по безопасности, немного позлились, но что мы на самом деле можем сделать? Рождественский рынок — это четыре недели маленького чуда, которые он должен был длиться. И он всегда длился. До вчерашнего дня. Больше никаких чудес. Какая печаль».

Кроме того, его удивило, почему имя подозреваемого засекречивают, а фото с его ориентировкой не транслируют по всем СМИ, чтобы полиции было проще отыскать мужчину.

«Нет точного понимания потенциального имени стрелявшего. За все могут забанить. Согласно «Фигаро», подозреваемого зовут Шериф С. Этот парень вступает в прямой конфликт со стражами и ему удается сбежать. Одна ночь, позже все еще никаких следов, несмотря на все камеры наблюдения, что есть на каждой улице. Я нахожу это удивительным», — написал он.

Беспокойство по поводу того, что стрелка все еще не нашли, усиливается среди французов. Особенно их злит то, что ему удалось воспользоваться такси во время побега.

«Черт, они его не поймали. Вчера я немного испугался. Надеюсь, они задержат его до того, как он убьет других людей или пересечет границу», — с тревогой отметила Jean-Manu Mecronchon. «Согласно последней информации, подозреваемый сбежал на машине, ограбив такси. Водитель в безопасности. Удачи всем нашим Вооруженным силам и полиции, которые должны выследить его сейчас», — написал пользователь ego_non.

Напомним, после стрельбы мужчина скрылся с места преступления. Полиция до сих пор разыскивает его.