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Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом

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Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом

Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Александру Носатову. Текст указа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, первому заместителю командующего войсками Центрального военного округа Евгению Устинову было присвоено звание генерал-полковника.

«Присвоить воинские звания военнослужащим ВС РФ: генерал-полковника Устинову Евгению Алексеевичу, адмирала Носатову Александру Михайловичу», — говорится в указе.

Звание генерал-полковника также было присвоено заместителю министра МЧС России Павлу Барышеву и исполняющему обязанности замглавы МЧС РФ Виктору Яцуценко.

Александр Носатов является командующим Балтфлотом с сентября 2016 года. Офицерскую службу начал на Тихоокеанском флоте. В 2009 году был назначен на пост командира Балтийской военно-морской базы Балтийского флота. В период с 2012 по 2013 год был заместителем командующего Черноморским флотом. До 2016 года был начштаба Черноморского флота.

Автор: Регина Пак
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