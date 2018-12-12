Законопроекты об уточнении норм демонстрации нацистской символики внесены в Госдуму

Москва, 12 декабря. Пакет законопроектов, уточняющих нормы демонстрации нацистской символики в России, был внесен в среду в Госдуму. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по культуре.

В ведомстве уточнили, что инициаторами изменений в федеральных законах «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и в «Кодексе об административных нарушениях» стали председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Как ранее сообщал ФАН, в комитете Госдумы по культуре считают, что закон «Об увековечении Победы» должен быть безупречен, тогда как в настоящее время случается, что к ответственности привлекают патриотично настроенных людей за демонстрацию «музейных» фотографий со свастикой.

Внесенные в Госдуму законопроекты направлены на устранение правовых разночтений. Депутаты предлагают уточнить, что демонстрация нацистской символики не является правонарушением «в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы, при условии осуждения нацизма и экстремизма...».