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Медведев объяснил, в каких случаях можно менять Конституцию

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Медведев объяснил, в каких случаях можно менять Конституцию

Москва, 12 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что выступает против внесения глобальных изменений в Конституцию. Об этом он написал в статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», которая появилась в журнале «Закон».

По его словам, правки могут актуализировать лишь статус органов власти и развивать те или иные права.

«Изменения в Конституцию, конечно, могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны», — отметил премьер.

Глава правительства добавил, что сам имел опыт подготовки поправок в Конституцию (речь идет о продлении президентского срока и срока созыва Госдумы, а также об отчетности правительства перед депутатами). При этом внесенные изменения, как утверждает Медведев, были точечными и не затрагивали прав личности.

Автор: Антон Соколов
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