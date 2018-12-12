Черная метка: эксперт объяснил, зачем НАБУ обязали начать расследование против премьера Украины

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начать уголовное расследование в отношении премьер-министра страны Владимира Гройсмана по факту злоупотребления им служебным положением и халатности. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«7 ноября заявитель по почте направил в НАБУ обращение об уголовных правонарушениях, по его мнению, совершенных премьер-министром по статьям 364 («Злоупотребление властью или служебным положением». — Прим. ФАН), 367 Уголовного кодекса («Служебная халатность». — Прим. ФАН). НАБУ получило заявление, однако не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований, поэтому заявитель подал на НАБУ жалобу в суд», — говорится в тексте сообщения.

Заметим, суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное дело по фактам правонарушений Владимира Гройсмана.

Черная метка

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН отметил, что коррупция была одной из главных декларируемых на Майдане причин, по которым от Виктора Януковича и его команды требовали отставки. Спустя четыре года после нее ситуация в этой сфере ничуть не улучшилась, подтверждением этому являются и громкие разоблачения высокопоставленных коррупционеров, остающихся безнаказанными, и ухудшение позиций Украины в различных рейтингах, посвященных сложности ведения бизнеса и распространению коррупции.

«НАБУ как отдельный орган было создано по настоянию Запада и прежде всего США. Американцы и являются главными распорядителями деятельности НАБУ. Если бы этот орган был действительно эффективным и принципиальным, то все нынешнее руководство Украины уже сидело бы в тюрьме. Пока же НАБУ ограничивается отдельными громкими делами, являясь инструментом и американского влияния, и внутренней политической борьбы», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, Гройсман не без оснований считается ближайшим соратником Порошенко, а также он один из главных ответственных, помимо президента, за бедственное социально-экономическое положение Украины. Поэтому расследование против него скорее запоздало и не могло бы считаться в нормальной ситуации неожиданностью. Но в украинских реалиях иностранного контроля и постоянной борьбы различных групп действия НАБУ и судебной системы против Гройсмана означают возникновение сильных противоречий во власти и недовольство ею на Западе.