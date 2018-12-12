«Озарение — это хорошо»: в Госдуме поддержали «недооценившего Россию» немецкого депутата

Евросоюз в данный момент не готов отвечать военными методами на «подрывные действия России», подчеркивает председатель комитета по иностранным делам немецкого бундестага Норберт Ретген в опубликованной сегодня статье в британском The Guardian. Депутат признал, что «Европа недооценила Россию», и призвал европейское общество к выстраиванию диалога с восточным соседом.

Парламентарий назвал инцидент в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили государственную границу РФ и были решительно остановлены Береговой охраной ФСБ, «шагом к территориальному захвату Россией Азовского моря» — Ретген объявил Азов «вторым Крымом». Немецкий парламентарий также призвал Европу пересмотреть возможность реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», посетовав, что строительство поддержали все страны Европы, кроме Дании.

«Как западноевропейцы мы должны признать свою роль в этом: мы недостаточно серьезно относились к задачам России», — пишет Норберт Ретген.

После обвинений в адрес России и попыток найти слабые стороны политики Москвы в Европе Ретген вынужденно признал военную мощь РФ и пришел к выводу, что «с мнением РФ и ее президента уже сложно не считаться».

«Ясно одно: быстрых решений в вопросе напряженности между Европой и Россией не существует. Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, иначе на Украине не будет мира. В отношениях с Владимиром Путиным нам нужно стратегическое терпение и, где это возможно, определение общих интересов. Европейцы, возможно, были слишком наивны в прошлом, — но если мы будем держаться вместе, мы сможем разработать политику, которая будет работать на будущее», — подвел итог в статье глава комитета бундестага по международным делам.

Коллеги Ретгена из комитета по международным делам Госдумы РФ поддержали немецкого депутата в его желании наладить диалог с Россией. Член комитета Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей выразил удовлетворение в связи с тем, что давнее желание России выстраивать конструктивное взаимодействие нашло отклик в Европе.

«Мы всегда стараемся своих коллег-парламентариев убедить в том, что Россия не имеет агрессивных намерений ни в отношении Европы, ни в отношении восточноевропейских государств, в том числе Украины. У нас есть заинтересованность в стабильном взаимодействии со всеми странами Европы — другой вопрос, что это стабильное развитие встречает определенные препятствия, которые искусственно создают Соединенные Штаты Америки», — отметил Морозов в интервью ФАН.

Депутат отметил, что попытки США сохранить свое доминирование в Европе, в том числе выступления против «Северного потока — 2», стали уж слишком заметными.

«Это озарение в бундестаге, очевидно, произошло оттого, что невозможно не замечать, как США вмешиваются в европейскую политику. Но озарение произошло — это хорошо. И я надеюсь, что дальше отношения между Россией и Европой будут улучшаться», — отметил Антон Морозов.

Другой член думского комитета по международным делам, Сергей Шаргунов, также поддержал «осознавшего свою наивность» Норберта Ретгена и отметил, что всегда выступал за диалог с европейскими коллегами. Он предупредил — Россия не пойдет на ущемление собственных принципов.