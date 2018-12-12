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Путин даст прием в честь Дня Конституции

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Путин даст прием в честь Дня КонституцииМосква, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин от своего имени даст торжественный прием в честь Дня Конституции России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Кроме того, запланирована встреча президента РФ с главой Конституционного суда России Валерием Зорькиным.

Владимир Путин 12 декабря проведет несколько встреч. Их ряд начнется с заседания оргкомитета «Победа», где будут обсуждены вопросы 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Президент заслушает ряд докладов и предложений по плану праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, а также по улучшению социально-экономического положения ветеранов. Кроме того, Владимиру Путину расскажут о проекте «Без срока давности».

12 декабря Владимир Путин также вручит премии за правозащитную деятельность.

«Сегодня же состоится вручение государственных премий в области правозащитной деятельности. Это пройдет в Екатерининском зале Кремля», — сказал Дмитрий Песков.

Автор: Кристина Волкова
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