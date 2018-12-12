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Песков разъяснил заявление Путина о деле Сенцова

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Песков разъяснил заявление Путина о деле Сенцова

Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека обращал внимание на правовой аспект дела осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, так представитель Кремля разъяснил заявление российского президента.

«Путин обращал внимание на правовой аспект этого дела, и, что касается Сенцова, он неоднократно свою позицию публично озвучивал», — сказал Песков.

Вопрос о деле Сенцова был затронут на закрытой части заседания СПЧ 11 декабря. Президент России Владимир Путин напомнил, что, рассматривая данное дело, необходимо придерживаться действующего законодательства. При этом некоторые участники заседания сообщали о том, что глава государства может вернуться к рассмотрению дела Сенцова.

Автор: Анна Клименко
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