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Куйвашев потребовал отменить решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга

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Куйвашев потребовал отменить решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга

Москва, 12 декабря. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотра решения городской думы Екатеринбурга, которая приняла решение о повышении зарплаты мэра города на 40%. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак также резко отреагировал на решение Екатеринбургской городской думы.

Гордума столицы Урала, напомним, предусмотрела существенную прибавку к жалованию и для депутатов. 

«Своим коллегам остальным [повысили] — на 30−32%, при том что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тысяч рублей, а средняя зарплата по региону, с учетом сельских территорий не дотягивает до 30 тысяч рублей», — цитирует Турчака «Ридус».

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» заявил, что решение городской думы должно быть отменено. Тот факт, что зарплата мэра Высокинского выросла на 40%, Турчак назвал возмутительным. Мэр Екатеринбурга после изменений внесенных гордумой, отметим, в 2019 году должен получать по 340 тысяч рублей в месяц без учета премий и бонусов.

Как пишет «Царьград», на ситуацию уже отреагировали и в региональном отделении «Единой России», где заверили, что будут добиваться отмены решения гордумы.

Автор: Федор Веснин
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