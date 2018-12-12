Энергетика, оружие, народное хозяйство: что африканские лидеры хотели бы обсудить с Путиным

В министерстве иностранных дел РФ допустили визит президента Владимира Путина в Африку, об этом рассказал директор департамента Африки в МИД России Андрей Кемарский.

«В практическом плане такой работы не ведется, но я не исключаю, что она будет», — сказал дипломат.

Ранее посол Гамбии Джайнаба Ба заявила, что послы африканских государств в Москве рассчитывают на визит российского лидера.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал возможный визит главы государства на африканский континент. По его словам, многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Российской Федерацией.

«Мы многим можем помочь, оказать помощь в финансовом и военно-техническом отношении. Кроме того, здесь очень сложный политический аспект, на нем завязаны международные вопросы, взаимные обязательства. Россия должна быть еще более настойчива в отстаивании своих интересов. Нашу страну ругают за ее настойчивость, но я считаю, это неправильно. И если в этом регионе есть наши национальные интересы, мы должны их отстаивать, я исхожу из этих соображений», — говорит член верхней палаты парламента.

Из-за распада СССР Россия вынуждена была прекратить тесное партнерство со многими странами, но теперь, когда российская государственность окрепла, мы вновь начинаем плотно сотрудничать с Африкой, отмечает сенатор.

«У нас был длительный период абсолютного затишья и даже предательства своих друзей и партнеров в силу изменившихся обстоятельств. Россия только сейчас начинает выходить на определенные уровни и говорить о национальных интересах. Сегодня в Африке у нас очень много партнеров, налаживается сотрудничество со странами, с которыми мы работали в прошлом. Даже члены нашего комитета, в том числе я, ездили в разные африканские страны и налаживали отношения. Я думаю, в будущем они будут полноценно выстраиваться, будет происходить обмен товарами народного потребления, технологиями, будет налажено серьезное сотрудничество в военно-технической сфере», — продолжает сенатор.

По словам собеседника агентства, российское оружие по цене и качеству самое лучшее, это понимают и признают все. США не могут противостоять России в военно-техническом плане, поэтому давят на РФ с целью не допустить ее контактов с другими странами в этом отношении.

«Рынок американцев уходит. Когда-то мы были на пятом месте, сегодня уже на втором. На мой взгляд, это очень важный момент в работе с африканскими странами. Но там же есть еще энергетика, есть народное хозяйство, в этих отраслях с Россией все теснее и теснее сотрудничают. Конечно, нам нужно свою продукцию серьезно продвигать: у нее хорошие качество, а Россия — надежный партнер. Кроме того, наша страна — серьезный политический друг», — подчеркивает российский политик.

Вместе с тем он заметил, что коллективный Запад до сих пор воспринимает Африку как свою колонию. По словам Клинцевича, эта эпоха навсегда ушла в прошлое — Африка стала независимой, и ее страны будут налаживать отношения с теми государствами, с которыми им выгодно работать, и Россия однозначно в их числе.