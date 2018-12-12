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Песков объяснил, почему нарушивших границу РФ моряков ВМСУ будут судить по российским законам

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Песков объяснил, почему нарушивших границу РФ моряков ВМСУ будут судить по российским законам

Москва, 12 декабря. Украинские моряки, вторгшиеся в российские воды в Керченском проливе, сознательно нарушили российскую границу. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Они выполняли приказ нарушить границу РФ. Сейчас ведется следствие. Они целенаправленно хотели нарушить границу РФ», — пояснил он.

По словам официального представителя Кремля, при нарушении границ закон не разделяет нарушителей по принципу государственной принадлежности, поэтому судить моряков будут по российским законам.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

Российские пограничники задержали корабли, а моряки были арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

Автор: Анастасия Стовба
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