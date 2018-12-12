Песков прокомментировал травлю семей с онкобольными детьми в Москве

Москва, 12 декабря. В Кремле сожалеют о ситуации с семьей с онкобольными детьми, которую жители одного из московских домов хотели выселить.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, за этой историей также следят в Кремле и считают ее резонансной, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы тоже читаем вместе с вами, и мы только можем выразить сожаление. Надеемся, что жители не сочтут за труд ознакомиться с минимальной информацией об онкологии. А так, мы это комментировать не можем, это не наш вопрос», — заявил он.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что жительница одного из домов в российской столице собирает подписи против того, чтобы родители онкобольных детей, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, не арендовали квартиру в их подъезде, заявляя о «источнике инфекций» и о том, что рак, по ее словам, является заразным.