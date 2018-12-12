Кремль ответил Порошенко на заявление о «войне» с Россией

Москва, 12 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал «войной» инцидент в районе Керченского пролива, где ВМСУ устроили провокацию.

«Мы не согласны. Речь идет о провокации с украинской стороны и грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей. Но [за военной риторикой] мы видим и продолжение избирательной кампании на Украине с использованием России в образе врага для достижения внутриэлекторальных целей», — цитирует Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее о том, что провокация ВМСУ могла быть выгодна президенту Украины Петру Порошенко, говорил президент России Владимир Путин. Российский лидер отмечал, что обострение ситуации в стране для имеющего низкий предвыборный рейтинг Порошенко может иметь определенный смысл.