Москва, 12 декабря. Призывом к Европе заблокировать российский «Северный поток — 2» США пытаются сорвать сугубо коммерческий проект, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом Песков сообщил, комментируя принятую накануне в США резолюцию против «Северного потока — 2». Он отметил, что в действиях Вашингтона Кремль не видит новых элементов. Представитель кремля напомнил, что ранее позиция, отраженная в резолюции, высказывалась на уровне президента США и Госдепа.

«Речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого проекта. Проект имеет целый ряд конкурентных преимуществ, но его реализации пытаются помешать, используя все допустимые и недопустимые методы», — подчеркнул Песков.

Действия США он назвал камуфлированием недобросовестной конкуренции.