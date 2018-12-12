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Кремль отреагировал на призыв США к Европе заблокировать «Северный поток — 2»

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Кремль отреагировал на призыв США к Европе заблокировать «Северный поток — 2»

Москва, 12 декабря. Призывом к Европе заблокировать российский «Северный поток — 2» США пытаются сорвать сугубо коммерческий проект, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом Песков сообщил, комментируя принятую накануне в США резолюцию против «Северного потока — 2». Он отметил, что в действиях Вашингтона Кремль не видит новых элементов. Представитель кремля напомнил, что ранее позиция, отраженная в резолюции, высказывалась на уровне президента США и Госдепа.

«Речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого проекта. Проект имеет целый ряд конкурентных преимуществ, но его реализации пытаются помешать, используя все допустимые и недопустимые методы», — подчеркнул Песков.

Действия США он назвал камуфлированием недобросовестной конкуренции.

Автор: Анна Клименко
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