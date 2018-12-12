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Эксперты рассказали, чем опасен новогодний оливье

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Эксперты рассказали, чем опасен новогодний оливье

Москва, 12 декабря. Салат оливье, который уже давно стал традиционным блюдом новогоднего стола в России, на самом деле таит в себе серьезную опасность.

Впрочем, эта опасность угрожает не столько людям, сколько их кошкам и собакам, которые часто получают объедки с праздничного стола. Как выяснили эксперты Российской ассоциации любителей домашних животных, оливье оказывает сильную нагрузку на пищеварительную систему питомцев. В результате такого угощения четвероногий запросто может попасть в больницу после празднования Нового года. Столь же серьезную угрозу для животных представляют пироги, колбасы, бутерброды и шоколад.

Эксперты напоминают, что лучшим подарком для питомцев является празднование Нового года вместе с хозяевами, пишет издание «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что стоимость новогоднего салата оливье в России за год выросла на 5,18% по сравнению с показателями 2017 года. Как следует из материалов Росстата, новая стоимость салата составила 313 рублей за килограмм.

Автор: Антон Соколов
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