Санкт-Петербург, 12 декабря. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал Федеральному агентству новостей поражение «Локомотива» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке» со счетом 1:0.

«У «Шальке» очень хорошая команда, но, к сожалению, желания победить со стороны «Локомотива» я не увидел. В первом тайме команда играла от обороны. Была надежда, что после перерыва «железнодорожники» будут более активно атаковать, но за весь матч был создан всего один момент — у Федора Смолова. Думаю, команде не хватило агрессии, а в концовке пропустили обидный мяч. На мой взгляд, игра была ничейной», — считает специалист.

По его мнению, ошибки в обороне «Локомотива» — общероссийская тенденция.