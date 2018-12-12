Названы регионы России с самыми дорогими новогодними елками

Москва, 12 декабря. Жители четырех регионов России больше остальных россиян тратят на новогодние елки. Самые дорогие искусственные ели и сосны покупают жители Московской, Новосибирской и Омской областей. Об этом сообщили в пресс-службе оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Как пишет RT, наиболее дорогие елки также покупают и жители Краснодарского края. Цена на новогодние деревья в этих регионах в среднем составляет около 3,5 тысячи рублей.

Ели подешевле стараются покупать жители Саратовской, Волгоградской и Курганской областей, а также в Марий Эл. В среднем, жителям этих регионов приходится тратить около двух тысяч рублей на покупку искусственного новогоднего дерева.

Как сообщает «Пятый канал», данных по другим регионам оператор не приводит.