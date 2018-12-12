В России ужесточат контроль за платежами в интернете

Москва, 12 декабря. Российские законодатели планируют ужесточить контроль за платежами в Сети. С этой целью в РФ может быть введено понятие платежного агрегатора — компании, которая обеспечивает проведение онлайн-платежей.

В настоящее время в России такие агрегаторы обеспечивают проведение платежей более чем на 80 тысячах сайтов. Однако теперь над ними может быть установлен контроль. Как пишет РБК, отслеживать деятельность агрегаторов планируется через банки и НКО. Такие меры должны предотвратить отмывание доходов и финансирование терроризма.

Необходимые поправки к закону «О национальной платежной системе» в Госдуму уже внес глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, уточняет «Пятый канал».

Согласно инициативе, платежные системы будут подписывать договоры на оказание услуг в качестве банковского агента. Как передает «Газета Кемерова», агрегаторы должны будут проверять своих контрагентов, урегулировать спорные ситуации соблюдать требования безопасности при денежных переводах. Также компании обяжут открыть специальный банковский счет.