Песков переадресовал вопрос о статье Медведева его пресс-секретарю

Москва, 12 декабря. Статью главы российского правительства Дмитрия Медведева касательно возможных изменений в Конституцию РФ должен комментировать пресс-секретарь премьера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты спросили Пескова, читали ли в Кремле статью российского премьера, вышедшую в журнале «Закон», и как сам Песков относится к ней.

«Президент уже сам отвечал на этот вопрос. Не могу комментировать слова Дмитрия Медведева, вы можете к его пресс-секретарю обратиться», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что ему неизвестно, обсуждались ли возможные изменения Конституции между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.

Ранее была опубликована статья премьер-министра РФ Дмитрия Медведева «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью». В тексте глава кабмина РФ отметил, что возможные изменения в Конституцию «могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти», при этом они не должны «снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны».