Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Мэй примет участие в голосовании по вынесению ей вотума недоверия

182
0 Оставить комментарий

Мэй примет участие в голосовании по вынесению ей вотума недоверия

Лондон, 12 декабря. Процедура голосования по вопросу о доверии лидеру партии и главе правительства Британии Терезе Мэй запущена. Об этом передает агентство Reuters.

Согласно информации издания, для этого набрано нужное количество голосов. Голосование пройдет 12 декабря в Палате общин британского парламента.

«В соответствии с правилами голосование состоится между 18.00-20.00 по местному времени», — следует из официального сообщения.

При этом подсчет голосов будет произведен сразу же по окончании голосования, а итоги объявлены вечером этого же дня «настолько скоро, насколько это возможно», сообщает «Царьград».

При этом отмечается, что Мэй отменила поездку в Ирландию, чтобы поучаствовать в голосовании по вынесению ей вотума недоверия. Кроме того, британский премьер указала, что ее отставка рискует задержать или вовсе отменить процесс выхода страны из Европейского союза (Brexit).

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.