Ситуация на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в районе «Хаджинского кармана», до сих пор удерживаемого террористами «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ), остается напряженной. Курдские Демократические силы Сирии (SDF) провели новую серию атак при поддержке авиации коалиции США и даже смогли несколько продвинуться на этом направлении. Но удастся ли им закрепиться на захваченных позициях на этот раз? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

В рамках операции «Буря Джазиры» курды, прикрываемые американскими ВВС, пытаются снова овладеть границей с Ираком, откуда джихадисты вытеснили SDF в прошлом месяце, а также отбить город Хаджин, который является оплотом оплотом ИГ в Сирии и служит исламистам плацдармом для нападений на объекты «Демократических сил» и войск коалиции, в том числе вблизи нефтяных полей.

Согласно данным Al Masdar News, курдским вооруженным формированиям накануне вновь удалось отбить населенный пункт Багуз Тахтани и тем самым восстановить контроль над участком сирийско-иракской границы в этом районе. Напомним, ранее отряды SDF также заняли северные кварталы Хаджина.

Тем не менее им пришлось заплатить немалую цену за столь скромные успехи. Террористы ИГ регулярно заявляют о десятках убитых курдах, активно публикуя на подконтрольных порталах фотографии мертвых тел. Кроме того, из Дейр-эз-Зора все чаще поступают сообщения об очередных жертвах среди местных жителей.

Дело в том, что ВВС США продолжают наносить удары по жилым районам, где, прикрываясь «живым щитом» из гражданских лиц прячутся джихадисты. Вашингтон, однако, применяет ту же тактику, что и в Мосуле и Ракке, из-за чего потери среди населения и разрушения на этом направлении колоссальны. При этом исламисты несут ограниченный урон, поскольку используют подземные туннели и постоянно маневрируют, чтобы затормозить операцию SDF и США.

Однако стоят ли те незначительные позиционные успехи, которых удалось достичь в результате последних нападений, всех этих жертв? Например, Багуз Тахтани, как и ряд соседних поселений, курды берут уже не в первый раз, однако после нескольких дней или максимум недель населенный пункт обычно возвращался под контроль ИГ в результате контратак террористов. Так, в ходе контрнаступления 28 ноября джихадисты вернули все утраченные территории к югу от Хаджина и даже несколько продвинулись в северных предместьях города. Как долго курды будут сохранять контроль над этими районами на этот раз?

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев считает, что такая ситуация может сохраняться в этом регионе еще долго, поскольку внешним силам выгодно «поддерживать эти качели» в движении. Об этом он заявил в интервью ФАН.

«Складывается ощущение, что на этих неподконтрольных Дамаску территориях театр боевых действий развернули для того, чтобы ИГИЛ и SDF не скучали, а США могли демонстрировать, как они якобы упорно борются с терроризмом. Это больше похоже на кровавый спектакль, срежиссированный американцами. Задача в том, чтобы были бои и чтобы всегда с переменным успехом. Эта бесконечная бойня отвечает личным интересам Вашингтона, поскольку живые боевики ИГ всегда служат им обоснованием для дальнейшего пребывания в САР», — заметил наш собеседник.

Однако если для американцев это противостояние на юго-востоке Дейр-эз-Зора, скорее, игра, то для «Демократических сил» все стало слишком серьезным, ведь с северной стороны на них уже готовится наступать Турция.

«Соединенные Штаты выступают в роли судьи, как бы регулирующего популяцию обоих видов. Удары с воздуха для них как главный режиссерский инструмент. Но противоречие в том, что вроде бы союзники США — курды — сейчас действительно торопятся преуспеть на линии соприкосновения с ИГ, так как с севера им угрожают турки. Эта очередная война с Анкарой будет полностью настоящей и без всяких элементов театрализованности, поэтому они сейчас напуганы и им уже не до шуток», — заключил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.