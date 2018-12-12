«Не по Конституции»: в Минюсте и Госдуме не сошлись в способах изъятия «роскошного» жилья за долги

Министерство юстиции РФ предложило изымать у обанкротившегося гражданина единственное жилье, если оно относится к категории «роскошного».

Это предложение Минюст подготовил в виде законопроекта. С его помощью изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс и Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части обращения взыскания на роскошное жилище при банкротстве гражданина».

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и коммунальному хозяйству Павел Качкаев в разговоре с Федеральным агентством новостей, отметив, что самого законопроекта он еще не видел, задался вопросом, что же это такое — «роскошное жилье».

«Я, например, к сожалению, такого термина не знаю», — заявил депутат.

В министерстве юстиции на вопрос ФАН, какое жилье считать роскошным, дали свои пояснения.

«Это жилище, которое по своим характеристикам (включая стоимость и площадь) явно превышает уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности должника и проживающих совместно с ним членов его семьи в жилище», — разъяснили в Минюсте.

Поскольку такая формулировка выглядит очень размыто, то в законопроекте имеется уточнение.

«Не считается роскошным жилище, стоимость которого заведомо не превышает тридцати миллионов рублей, либо общая площадь которого, разделенная на общее число членов семьи должника (включая самого должника), проживающих в нем, не превышает тридцати квадратных метров», — говорится в законопроекте.

Инстанцией, решающей вопрос отнесения жилья к «роскошному», назначен арбитражный суд. Он, помимо стоимости и площади жилища, также принимает во внимание численность проживающих совместно с должником членов семьи должника и иные обстоятельства.

«Бремя доказывания того, что спорное жилище является роскошным, лежит на заявителе», — предусматривает законопроект.

Иными словами, кредитор, желающий взыскать с должника его жилье, сначала должен убедить арбитражный суд, что оно роскошное и его можно продать для компенсации понесенных им убытков.

Депутат Качкаев, не сойдясь с позицией Минюста, отметил другой момент — изъятие единственного жилья нарушает норму Конституции, конкретно статью 40, запрещающую лишать человека единственного жилья. Она привел пример: несколько лет назад Минстрой предлагал вызвавший большой резонанс законопроект об изъятии жилья за долги ЖКХ.

«Предлагалось, если есть большие долги по коммуналке, то квартира продается, а на оставшиеся после уплаты долгов деньги покупается более дешевое жилье. Но на этот закон было написано отрицательное заключение, как раз по причине нарушения конституционных прав, и до голосования по нему в Госдуме дело даже не дошло», — рассказал депутат.

При этом, по словам парламентария, в их комитете обсуждался не вылившийся в законопроект вариант, что если у человека имеются несколько квартир и большие долги по ЖКХ, то одну из этих квартир допустимо продавать для их покрытия.

«По моему мнению, такой вариант еще может иметь место — чтобы для покрытия долгов изъять одну из нескольких квартир. Но никак не единственную», — отметил Павел Качкаев.

В Минюсте ФАН по этому поводу разъяснили, что если человек проживает в «роскошном» жилье, которое у него изымают за долги, то на улицу его выгонять нельзя.

«Законопроектом предусматривается механизм, при котором кредитор, финансовый управляющий должника либо иное лицо вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о намерении профинансировать приобретение для должника другого жилища с целью обращения взыскания на роскошное жилище», — рассказали в министерстве.

После вступления в законную силу определения о включении роскошного жилища в конкурсную массу должник и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение установленного арбитражным судом срока обязаны выселиться из роскошного жилища в замещающее жилище, добавили в Минюсте.

То есть такому должнику предлагается сменить роскошные апартаменты на квартиру в обычной «хрущевке», «сталинке» или «брежневке, чтобы слиться с большинством российских граждан. Таким образом, по версии разработчиков законопроекта, он никак не нацелен на то, чтобы плодить бездомных.

На вопрос ФАН, в каких случаях возможна продажа «роскошного» жилья, в Минюсте ответили, что, согласно законопроекту, размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, должен быть соразмерен стоимости спорного жилища.

«Несоразмерными являются требования, размер которых составляет менее одного миллиона рублей либо менее 5% стоимости жилища должника, которое заявитель считает роскошным», — пояснили в ведомстве.

Проще говоря, долг в сотню тысяч рублей и даже больше — вплоть до миллиона — не дает права отобрать роскошное жилье (как ранее указывалось, оно должно стоить не менее 30 миллионов рублей).

Если резюмировать, то, следуя логике предложенного Минюстом законопроекта, он направлен именно против обеспеченных граждан. Топ-менеджеры, бизнесмены, банкиры, звезды шоу-бизнеса и живущие не по средствам чиновники — вот тот немногочисленный контингент, проживающий в квартирах стоимостью свыше 30 млн рублей.

Казалось бы, какие у этих людей могут быть долги? Но, как известно, большие доходы провоцируют и большие потребности, для удовлетворения которых иногда приходится залезать в большие долги. А судьба бывает переменчивой: она превращает мощные денежные потоки в тонкие ручейки, порой доводя дело до личного банкротства. Для этих случаев и предусмотрен данный законопроект Минюста, который имеет в себе сильную социальную составляющую. По крайней мере, в теории.

Какова будет практика его применения, сказать сложно. Возможно, что до общего голосования в Госдуме он даже не дойдет.