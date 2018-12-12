СМИ рассказали о главных военных новинках России в 2018 году

Москва, 12 декабря. Текущий год стал довольно удачным для Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в плане пополнения новейшими образцами оружия и техники. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, план проекта развития армии страны до 2025 года направлен на повышение объема современного вооружения.

Наиболее успешным текущий год стал для Военно-морского флота России, который получил ряд новейших кораблей, речь в том числе идет о долгожданном проекте 11711 «Иван Грен» и проекте 22350 «Адмирал Горшков». Последний стал достойным ответом американскому комплексу «Иджис».

Кроме того, в 2018 году на вооружение российской армии поступила первая серийная партия ЗРК «Тор- М2ДТ», на которых базируется российское военное освоение арктического региона, сообщает «ПолитРоссия».

Еще одной новинкой стал лазерный комплекс «Пересвет», который, по словам военных экспертов, обладает мощнейшим потенциалом.

Также в уходящем году прошли государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6 для зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», во время которых был установлен мировой рекорд по дальности стрельбы — 480 километров.

Западные СМИ до сих пор восхищаются ракетными комплексами «Калибр» и «Панцирь-МЕ» и называют их «грозным оружием».

Ранее Шойгу заявлял, что по результата этого года доля модернизированной техники в российской армии должна вырасти в среднем до 61%.