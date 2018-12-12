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Уехал на такси, отбывал срок в Германии: что известно об устроившем стрельбу в Страсбурге

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Уехал на такси, отбывал срок в Германии: что известно об устроившем стрельбу в Страсбурге

Париж, 12 декабря. Мужчина, устроивший стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, скрылся с места преступления на такси. Шариф Шекат — так называют преступника французские СМИ — мог покинуть территорию страны. В МВД Франции подчеркнули, что вокруг Страсбурга​​​ выставлено оцепление.

Уехал на такси, отбывал срок в Германии: что известно об устроившем стрельбу в Страсбурге

По информации немецкого агентства DPA, Шекат был осужден в ФРГ за кражу и находился в заключении, пока не был депортирован во Францию. Французские авторитетные СМИ тем временем называют подозреваемого уроженцем Страсбурга.

Накануне вечером мужчина открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки в Страсбурге. Погибли трое человек, 13 получили ранения, напоминает KP.ru.

Отметим также, что нападение в Страсбурге можно было предотвратить. Как пишет «Царьград», Шекат на момент совершения преступления находился в списке лиц представляющих угрозу государственной безопасности Франции, его должны были задержать в первой половине дня во вторник.   

Уехал на такси, отбывал срок в Германии: что известно об устроившем стрельбу в Страсбурге

Автор: Федор Веснин
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