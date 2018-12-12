Уехал на такси, отбывал срок в Германии: что известно об устроившем стрельбу в Страсбурге

Париж, 12 декабря. Мужчина, устроивший стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, скрылся с места преступления на такси. Шариф Шекат — так называют преступника французские СМИ — мог покинуть территорию страны. В МВД Франции подчеркнули, что вокруг Страсбурга​​​ выставлено оцепление.

По информации немецкого агентства DPA, Шекат был осужден в ФРГ за кражу и находился в заключении, пока не был депортирован во Францию. Французские авторитетные СМИ тем временем называют подозреваемого уроженцем Страсбурга.

Накануне вечером мужчина открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки в Страсбурге. Погибли трое человек, 13 получили ранения, напоминает KP.ru.

Police tried to arrest the suspect in #Strasbourg shootings - a French-born 29 year-old criminal with a record in both #France & #Germany referred to as "Chérif C" - this morning before the attack but he was not home https://t.co/dGgocxmtJZ — Michael Deibert (@michaelcdeibert) December 12, 2018

Отметим также, что нападение в Страсбурге можно было предотвратить. Как пишет «Царьград», Шекат на момент совершения преступления находился в списке лиц представляющих угрозу государственной безопасности Франции, его должны были задержать в первой половине дня во вторник.