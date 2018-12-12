Я сам с ней намучился: тренер олимпийской чемпионки Егорян объяснил ее слова о «тупых детях»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила в интервью «Матч ТВ», что ни при каких обстоятельствах не стала бы тренировать детей, потому что они «тупые».

«Работать тренером? Ни в коем случае, никогда. Как бы это страшно ни звучало, но дети — тупые. В хорошем смысле слова», — заявила Яна Егорян.

Она пояснила, что дети должны строго следовать инструкциям тренера, им нужен опытный наставник и индивидуальный подход. В своих силах в этом плане Егорян не уверена.

Личный тренер прославленной фехтовальщицы Сергей Семин в комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что сам в свое время намучился с Егорян.

«Яна, будучи очень темпераментной, нервной, активной, не может работать с детьми. Потому что детей надо воспитывать постепенно, как в обед по ложке каши давать, из года в год повторять одно и то же. А Егорян надо, чтобы раз — и все», — объяснил первый наставник олимпийской чемпионки.

По словам Сергея Семина, не стоит обижаться на слово «тупые», которое Яна Егорян применила, не подумав.

«Она просто неудачно выразилась. Но дети на самом деле все бестолковенькие. Они набираются ума с годами. Егорян тоже была бестолковенькая. Знаете, как я сам с ней намучился. Она могла потеряться, идя на тренировку, а я бегал ее искал по городу. Когда она в Химки приехала, то по-русски почти не разговаривала, стихи выучить наизусть не могла, ей было очень сложно. Но все постепенно выправилось. И сейчас она и по-армянски, и по-русски, и по-английски замечательно говорит, становясь полиглотом», — сказал Сергей Семин.

Объясняя слова своей воспитанницы о том, что «дети — тупые», он заметил, что нормальный взрослый человек не станет пальцы в розетки совать, а дети будут.