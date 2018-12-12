Проснулся: в РФ назвали анекдотом заявление министра обороны Эстонии по инциденту в Керченском проливе

Эстония призывает не ослаблять внимания к событиям в Керченском проливе, с таким заявлением выступил министр обороны страны Юри Луйк, который находится с визитом в Анкаре. Он обсудил с турецким руководством ситуацию в Черном море. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Луйк в Анкаре провел встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром, а также спикером парламента Бинали Йылдырымом. Эстонский министр обсудил ситуацию с безопасностью в Черном море, в Сирийской Арабской Республике (САР) и других странах региона, а также сотрудничество в сфере обороны, отношения Турции с НАТО, Евросоюзом, Соединенными Штатами и Российской Федерацией.

«Важно, чтобы западные страны не упускали происходящее из виду», — заявил Луйк, комментируя инцидент в Керченском проливе.

«Эстонская политика похожа на анекдот»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что эстонская политика во многом похожа на анекдот.

«Когда весь мир обсудил случившееся, министр обороны Эстонии, что называется, проснулся и решил высказаться. При этом ему не важен ни адресат его слов, ни обстоятельства произошедшего. Зачем он обращается, например, к Турции? Я не удивлюсь, если сейчас Минсельхоз Эстонии соберется на экстренное совещание по поводу российских контрсанкций и потребует от Индии проявить солидарность с Таллином, чтоб не дать погубить бизнес эстонских фермеров», — пояснил Андрей Иванов.

Если говорить серьезно, заметил эксперт, то в посыле Эстонии нет ничего удивительного. Другое дело, что Таллин занял несколько выжидательную позицию. Ему в принципе не может быть интересна обстановка в Черном море или отношения России и Украины, но он и не может не высказаться — надо же показать себя членом западной команды.

«Но заявления делаются эстонской стороной для проформы, поэтому и реакция на них со стороны мирового сообщества будет незначительной. Это понимают и в Эстонии. Вот инцидентом в Керченском проливе обеспокоился Трамп, но и он не придает этому большого значения. Но если даже с США можно этот вопрос урегулировать, то на Эстонию можно вообще не обращать внимания. И об этом очень хорошо знают в Таллине. От какого-то бессилия и делаются заявления, которые должны казаться громкими, но не могут быть такими по определению», — резюмировал Андрей Иванов.

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