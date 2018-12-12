На страже интересов России: Совет Федерации отпраздновал 25-летний юбилей

Москва, 12 декабря. Совет Федерации РФ обеспечивает преемственность российской государственности. Так считает председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев. 12 декабря верхняя палата парламента РФ отпраздновал 25-летний юбилей.

Кроме того, в среду отмечает свой день рождения и Конституция РФ, основной правовой документ страны был принят 12 декабря 1993 года.

«Мне представляется очень важной заслугой Конституции РФ и Совета Федерации как неотъемлемой части этого нового конституционного устройства России тот факт, что сегодня мы можем констатировать: это были 25 лет стабильного, поступательного развития России», — цитирует Косачева «Экономика сегодня».

В то же время председатель комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что за 25 лет работы сенаторы сделали Совет Федерации настоящей «палатой регионов».

«Совет Федерации стал больше заниматься темой региональных аспектов: рассмотрением всего федерального законодательства с учетом того, как это повлияет на ситуацию в регионе», — сказал Рязанский.

Отметим, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что Конституция РФ выдержала проверку временем, российский лидер обратил внимание на тот факт, что основной правовой документ страны обладает неисчерпаемым созидательным потенциалом.

Как считает профессор Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук Петр Кучеренко, механизм Конституции РФ все еще предстоит в полной мере раскрыть российскому обществу.