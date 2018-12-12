«Мы не нуждались в чьей-то диктовке»: один из авторов Конституции РФ рассказал о роли иностранцев при ее написании

12 декабря Россия отмечает 25-летний юбилей действующей Конституции. Дата знаменательная, но одновременно она стала и поводом для серьезных раздумий о характере государства, его взаимодействии с гражданским обществом.

О том, как создавалась Конституция 1993 года, через какие тернии прошла и почему она стала именно такой, корреспонденты Федерального агентства новостей побеседовали с одним из главных творцов Основного закона, депутатом Верховного Совета России и ответственным секретарем Конституционной комиссии (1990—1993) Олегом Румянцевым.

— Олег Германович, российской Конституции исполнилось четверть века. Дольше — более 40 лет — действовала только «сталинская» Конституция 1936 года. То есть возраст у данного юридического документа вполне серьезный. Как бы вы охарактеризовали сегодня значение и перспективы действующего Основного закона нашей страны?

— Прежде всего, надо понять, что Конституция родилась в сложное время, ее «детство» и «юность» пришлись на штормовые 1990-е. Но «ребенок» оказался достаточно крепким.

С принятием Конституции была подведена черта под периодом революционной «шестилетки» 1988—1993 годов. Она принесла некоторые правила умиротворения и предотвратила сползание нашего государства к распаду. Очевидные и памятные всем особенности ее принятия, несомненно, стали меньшим злом, нежели вообще отсутствие какого-либо общероссийского Основного закона.

Был оформлен российский государственный суверенитет в определенных новой Конституцией пределах. Российская Федерация обрела свое лицо как нация и государство. Суверенитет этот сегодня стал главной опорой национального развития в невероятно усложнившихся внешних условиях.

Это явилось победой над бродившими в обществе, в государстве последствиями распада Союза ССР. Достаточно вспомнить, сколько усилий было вложено, чтобы реализовался позитивный сценарий: подписание Федеративного договора, в том числе договора о разграничении полномочий между Федерацией и ее субъектами, и включение его сути сначала в прежнюю, а затем и в новую Конституции.

Конституция закрепила основы строя, права и свободы граждан, устои федерализма, создав тем самым необходимое условие для развития общественных отношений в России. И в критический для судеб российской государственности момент эти положения «сработали».

— В истории создания Конституции и сегодня, 25 лет спустя, хватает «белых пятен». Кое-кто не только из молодых журналистов, но и политиков-ветеранов, утверждают, что некоторые ее главы писали американские «спецы». Насколько это соответствует действительности?

— Это абсолютная неправда! Хотя, в самом деле, сложность истории появления действующей Конституции дает поводы для различного рода вымыслов и инсинуаций, нагромождаемых вокруг подлинных событий.

Отдельные «знатоки», ничтоже сумняшеся, заверяют, будто Конституция была якобы написана под диктовку иностранцев и стала документом нашей «цивилизационной капитуляции». Несоразмерно преувеличивают роль международных экспертов, которых мы порой привлекали. Они, конечно же, ничего в текст закона не вписывали, экспертиза играла сугубо сравнительно-вспомогательную роль и была, скорее, одной из примет открытости нашего поиска в ту эпоху. Поскольку для всех нас было абсолютно новым делом создавать Основной закон страны.

Многие сегодня «забывают» место и роль Конституционной комиссии демократически избранного Съезда народных депутатов России, проработавшей в течение трех с лишним лет — с июня 1990 года по сентябрь 1993 года. Комиссия съезда не нуждалась в чьей-то диктовке, это точно!

За двусмысленностями «политкорректности» и самоцензуры скрывают подлинные причины и мотивы острейшей тяжбы 1992—1993 годов между президентом Борисом Ельциным и Верховным Советом из-за распределения властных полномочий, целей и методов экономических реформ.

Историю пишут победители… Хотя какие победители могут быть в гражданских войнах, где любая «победа» становится пирровой?

Другие же, вспомнив, что Съезд народных депутатов назначил на ноябрь 1993 года дату рассмотрения проекта Конституции для его последующего принятия, подвергают сомнению всенародное голосование 12 декабря 1993 года. Оспаривать легитимность Конституции я бы не стал. Но обращу внимание на опасность неуважения к Конституции, индульгенции на ее неисполнение, вольные или невольные сомнения в обязательности Основного закона для всех граждан страны.

— Говорят, что даже такие «крестные отцы» заключительной версии Конституции, как Сергей Шахрай и Сергей Алексеев признавались, что не видели последнего варианта текста, который был вынесен Ельциным на референдум 12 декабря 1993 года. Так сколько же было вариантов, проектов Основного закона?

— Давайте посчитаем.

— проект Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России, подготовленный под руководством Бориса Ельцина, Руслана Хасбулатова и вашего покорного слуги, при участии наших коллег и соратников, политиков и экспертов в 1990—1992 годах;

— проект Конституционной комиссии, но с поправками Верховного Совета России («парламентский проект» апреля 1992-го — сентября 1993 года);

— первоначальный «президентский проект» группы юристов (команда Сергея Шахрая, Анатолия Собчака и Сергея Алексеева), прошедший превращение от «варианта 0» (версии президентских поправок к проекту Конституционной комиссии) до «президентского» проекта Конституции России апреля-мая 1993 года;

— «согласованный проект Конституции РФ» июля-августа 1993 года, когда Конституционное совещание при президенте, с участием членов и экспертов Конституционной комиссии, сумело объединить во многих положениях (кроме неприкасаемого ядра — верховенства президента) вышеупомянутые проекты;

— и, наконец, окончательный текст Конституции, который был подготовлен в период между 11 октября и 11 ноября 1993 года при непосредственном участии Ельцина в администрации президента на базе «единого согласованного проекта Конституции», из текста которого, впрочем, после трагических событий октября 1993 года убрали целый ряд достигнутых ранее компромиссов.

Из них и вышел нынешний Основной закон.

— Иначе говоря, на этот стержень и нанизана хронология событий 1990—1993 годов?

— Фактически, весь процесс создания стал драмой в нескольких актах.

Первый акт — это возрождение конституционализма: время единения, надежд, обещаний и практических шагов в стремлении общества к обновлению, появление целостного проекта Конституции России.

Второй акт — российское президентство, ГКЧП и разлом страны (1991 год), выбор российскими законодателями модели президентской республики, перенос в текст действовавшего Основного закона многих положений проекта Конституции.

Третий акт — долгий «мирный» 1992 год, борьба за конституционную Федерацию, подписание Федеративного договора и постатейное рассмотрение проекта Конституции РФ в парламенте на весенней и осенней сессиях.

Четвертый акт — нарастание конфликта интересов, двоевластие, борьба за контроль и власть между депутатским корпусом и правительством Ельцина—Гайдара, проводившего экономическую реформу без оглядки на парламент и запросы населения страны.

Акт пятый, заключительный — референдум «Да—да—нет—да», «блицкриг» Ельцина, конституционный коллапс и явление новой Конституции Российской Федерации (апрель—декабрь 1993 года).

Конституционный коллапс и ожесточенное противоборство достигли наивысшей точки в вооруженной конфронтации и эпизодах гражданского противостояния 3—4 октября 1993 года, повлекшими чрезвычайные меры по «наведению конституционного порядка». После чего было полностью перекроено правовое пространство России. После голосования 12 декабря 1993 года новая Конституция была опубликована и вступила в силу на всей территории Российской Федерации.

Политическая воля была направлена на безоговорочное «решение вопроса о власти» — без всяких сантиментов. Суть же конфликта, думается, была не в тексте прежней Конституции или проекте новой, а в отсутствии реальной политической и экономической готовности властей жить по праву в условиях ограничений конституционного строя.

— Столь драматичная история создания Конституции неизбежно должна была отразиться на качестве этого документа, заложить в него некие подводные камни, о которые приходится спотыкаться и сегодня. Или подобного «трудного» наследия удалось избежать?

— Да, разработка происходила в условиях жесточайшего политического противостояния, что не могло не сказаться на политическом и юридическом качестве отдельных статей — это признал уже в 1994 году и сам Борис Ельцин. Это делает Конституцию уязвимой для критики.

Но нельзя критическое отношение выдавать за отрицание Конституции. Недостатки, как справедливо полагает в своей недавней нашумевшей статье председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, занимавший ту же должность в 1992—1993 годах, вполне исправимы «путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет его адаптировать к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках доктрины «живой Конституции».

Замечу, что непременным условием согласия народа на случившееся являлось соблюдение и исполнение Основного закона, жизнь по нему — в первую очередь тех, кто наделен государственной властью.

За прошедшие 25 лет как проблемные места в тексте Конституции, так и факты ее игнорирования («желаемое будущее» может, видимо, и потерпеть) стали восприниматься как бросающие вызов самому согласию. Они оказывают все более негативное влияние на функционирование государства и общества. Когда Конституция наяву нарушается, используется для прикрытия антиконституционных действий, — о согласии говорить трудно.

Самое серьезное препятствие остается за пределами конституционного текста. Мало веры в чудесную силу Основного закона — нужны объективные условия для гражданской сопричастности к деятельности государства и его институтов. И субъективные — внутренняя убежденность, готовность и способность жить по нормам конституционного общежития.

Многим непосредственным участникам памятных событий не раз, наверное, думалось: «Конституцию получили, а счастья нет. Возможно — пока нет. Почему же?» Литераторы ответили бы: потому что ощущение счастья зачастую основано на самообмане. Но я скажу иначе. Заплачена слишком большая цена в виде глубинного раскола общества и отсутствия в общенациональном масштабе ощущения справедливости конституционного строя в его практическом повседневном преломлении.

Возникает извечный русский вопрос: «Что делать?» Вектор общественных настроений указывает минимум на три актуальных направления: реализация потенциала Конституции, социализация конституционного строя, модернизация властного механизма.

Историческая эпоха реализации Конституции продолжается. Общество абсолютно вправе расширять пределы своего участия в осуществлении Конституции. Это потребует серьезного подхода не только в нормальном академическом, но уже и в практическом политическом плане — к разумным конституционным реформам. Дабы драматично растущее расхождение конституционного текста и реальных отношений не застало страну врасплох.

— Олег Германович, что бы вы могли пожелать целой стране в этот день?

— Хочется пожелать в связи с юбилеем Конституции 1993 года подлинно стратегического отношения к превращению России в демократическое правовое федеративное государство с республиканской формой правления. И воссоединения общества и государства в условиях правового конституционного строя. Возможности и перспективы для этого, при сохранении духа и большинства «букв» Конституции 1993 года, у нас есть.