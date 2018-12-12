Сирия, 12 декабря. США завершили строительство наблюдательных постов на сирийско-турецкой границе. Иракские ВС обстреливают позиции ИГИЛ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора. На севере Алеппо отмечаются столкновения между курдами и ССА**, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сорвали попытку нападения «Джейш Аль-Иззы» на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла одного из боевиков на северо-востоке кантона Африн; противостоит курдам в районе Калджибрина в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: подверглось обстрелам иракских ВС у населенного пункта Багуз Тахтани в Дейр-эз-Зоре.

Курды: ведут бои с силами ИГ1 в «Хаджинском кармане».

ВВС Ирака: вновь осуществили боевые вылеты на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: обстреливает Хаджин из ракетных комплексов HIMARS; завершили создание наблюдательных постов на границе с Турцией к востоку от Евфрата.

Провинция Алеппо

Facebook-канал (Bawaba.Hallab) сообщает о том, что на окраине населенного пункта Шаран к северо-востоку от Африна неизвестными был убит один из боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА). Активисты вооруженной оппозиции полагают, что джихадист был застрелен членами подпольных ячеек Отрядов народной самообороны (YPG), действующих на занимаемых исламистами территориях подпольно в рамках операции «Гнев оливок». Напомним, вылазки курдских радикалов призваны отомстить протурецким силам за захват кантона Африн. Как известно, северо-западные районы Алеппо полностью перешли под контроль боевиков ССА и вооруженных сил Турции в конце марта.

Между тем, по информации интернет-портала Step News Agency, продолжаются вооруженные стычки между «свободной армией» и курдскими вооруженными формированиями в районе города Калджибрин, расположенного к юго-востоку от Азаза в северной части провинции. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

В район «Хаджинского котла» на юго-восток провинции была переброшена дополнительная военная техника международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (_Caki__), из трех ракетных комплексов HIMARS, ранее находившиеся вблизи нефтяного месторождения Аль-Омар, ведется огонь по Хаджину. Между тем в самом населенном пункте продолжаются вооруженные столкновения между союзными США «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и террористами ИГ.

Иракские ВВС вновь провели боевые вылеты на территории САР. По данным Twitter-канала (EuphratesPost), военные самолеты ВВС Ирака нанесли несколько точечных авиаударов по опорным пунктам «Исламского государства» в окрестностях города Ас-Суса. Кроме того, иракские вооруженные силы обстреляли военные объекты джихадистов ИГ в районе населенного пункта Багуз Тахтани из гранатометов. Напомним, в результате авианалетов Ирака, проведенных накануне, были уничтожены по меньшей мере 44 боевика террористической группировки. Как отмечалось ранее, иракские силы действуют в Сирии с согласия сирийского правительства.

Провинция Ракка

В административном центре региона произошло нападение неизвестных боевиков на магазин, который был открыт одним из беженцев, прибывших в Ракку из соседней провинции Дейр-эз-Зор. Как передает медиапортал Euphrates Post, радикалы организовали вооруженный налет на торговое помещение, похитив крупную сумму денег. Никаких сведений о личностях предполагаемых преступников пока не поступало. Некоторые местные активисты уверены, что кража была совершена террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства», тогда как другие обвиняют в грабеже курдских радикалов, контролирующих город. Напомним, после «освобождения» Ракки неоднократно поступали сообщения о случаях мародерства со стороны курдов.

Провинция Хама

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что исламисты незаконных вооруженных формирований, действующих на севере Хамы, предприняли новую попытку пробраться на позиции Сирийской арабской армии (САА) в городе Мхарде с преимущественно христианским населением. Во главе с силами группировки «Джейш Аль-Изза» несколько объединенных бригад вооруженной оппозиции намеревались обойти контрольно-пропускные пункты правительственных войск и напасть на жителей города. Тем не менее отряды боевиков были замечены прежде, чем успели приблизиться к укрепрайонам сил САР. В ходе развернувшихся далее столкновений были ликвидированы как минимум два исламиста. Вылазка джихадистов вынудила САА открыть огонь по зонам дислокации «Джейш Аль-Иззы» в районе города Аль-Латамина.

Провинция Хасака

Появилась информация о том, что Соединенные Штаты завершили создание наблюдательных постов на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) и готовы координировать усилия по обеспечению безопасности в приграничных районах с силами Турции. Об этом заявил представитель министерства обороны США полковник Роб Маннинг. Тем не менее многие военные эксперты отмечают, что создание Вашингтоном новых КПП ведет лишь к наращиванию боевой мощи США в Сирии, тогда как курдские радикалы продолжат угрожать национальной целостности Турции. Напомним, ранее на встрече со спецпредставителем госдепартамента США по Сирии Джеймсом Джеффри глава турецкого Минобороны Хулуси Акар призвал США отказаться от развертывания новых наблюдательных пунктов в связи с тем, что это может только поспособствовать созданию «террористического коридора» на сирийско-турецкой границе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)