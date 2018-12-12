«Готовы противостоять любой агрессии»: в ЛДНР предупредили ВСУ о последствиях химатаки

Донецк, 12 декабря. Луганская и Донецкая народные республики готовы противостоять любой агрессии со стороны Украины. В ЛДНР в День украинских сухопутных войск предупредили ВСУ о последствиях возможной химатаки, а также оценили состояние украинской армии.

«Мы готовы не только отразить атаку украинской армии. Мы готовы противостоять в любом виде любой агрессии со стороны Украины», — подчеркнул в беседе с новостным агентством «Харьков» представитель ЛНР в Минской контактной группе Владислав Дейнего.

Он выразил надежду, что у ВСУ «хватит ума» не идти в наступление. Комментируя возможную химатаку со стороны украинских силовиков, о подготовке которой ранее сообщила разведка ДНР, Дейнего отметил, что прогнозировать, каким именно образом будет осуществлена провокация, сложно.

«Это может быть применение на нашей территории, диверсионная работа, а может на территории Киева с обвинениями нас», — пояснил он.

Дейнего обратил внимание, что в район разграничения была передислоцирована 77-я британская бригада, специализирующаяся на химоружии.

Начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов также не исключил, что ВСУ могут провести химатаку в Донбассе. Однако, по его словам, в Донбассе знают об этих планах и уже разработали мероприятия, которые позволят предотвратить провокацию.

Безсонов напомнил, что в настоящее время украинская армия находится в удручающем состоянии, а моральный дух военных сломлен. Недееспособность ВСУ признают и украинские эксперты. Так, в эфире телевизионного шоу «Свобода слова» украинский военный эксперт Иван Апаршин назвал профанацией введение военного положения на Украине. Он подчеркнул, что страна не готова к ведению войны.

«Сегодня власть играется, она принимает решения, которые не отвечают военному положению», — сказал он, напомнив, что военное положение предполагает дополнительные меры по финансированию армии.

В среду, 12 декабря, на Украине отмечается День сухопутных войск. В них входят механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, аэромобильные войска, войска противовоздушной обороны, которые в настоящее время размещены в Донбассе.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик регулярно поступают сообщения о нарушениях со стороны ВСУ.