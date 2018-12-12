Володин назвал главные цели Госдумы

Москва, 12 декабря. Главными задачами Госдумы являются повышение качества собственной работы, повышение эффективности полномочий депутатов и усиление парламентского контроля. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на семинаре председателей региональных парламентов.

По его словам, на сегодняшний день Дума успешно справляется с этими задачами. Ей удалось разгрести «законодательные завалы», которые копились на протяжении 25 лет. Кроме того, была усилена работа с населением. 65% сил и времени народные избранники проводят в регионах, встречаясь с избирателями.

Что касается парламентского контроля, то и тут наблюдается существенный прогресс. За последние два года слушания в Думе стали главной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем, пишет «Парламентская газета».