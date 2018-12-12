Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Москва, 12 декабря. Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла Федеральный закон «О любительском рыболовстве», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этот закон стал сбалансированным, нам удалось защитить людей от несправедливых ограничений, но также защитить природу от отсутствия таких ограничений», — отметил в своем выступлении председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Глава профильного комитета отметил также, что в некоторых регионах площадь рыбопромысловых участков, на которых был ограничен доступ россиян к свободной рыбалке, составляла около 80%.

Принятый закон гарантирует всем жителям страны свободную и бесплатную рыбалку везде, кроме специальных природоохранных территорий. В соответствии с законом, регионы должны установить суточные нормы вылова.

При этом новый закон запрещает использование и оборот жаберных сетей, делая при этом некоторые послабления для регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Рыбакам запрещается использовать электрические приспособления (электроудочки), а также взрывчатые и химические вещества.

«Некоторые положения закона будут действовать с Нового года, некоторые, в отношении рыбопромысловых участков, с 2021 года», — прокомментировал Николаев принятый закон в беседе с корреспондентом ФАН.

Подробно о принятом законе председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал ФАН в эксклюзивном интервью, которое будет опубликовано в ближайшее время.