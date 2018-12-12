Порошенко поделился «хорошей новостью» из Брюсселя

Киев, 12 декабря. Глава Украины Петр Порошенко заявил, что киевские власти получили от Европейского союза 500 миллионов евро материальной помощи. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Гарна новина з Брюсселя!



Європейський Союз перерахував Україні перший транш Четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.



Вдячний за високу оцінку, довіру та підтримку нашої держави у впровадженні євроінтеграційних реформ. pic.twitter.com/uOSYAO9pjV — Петро Порошенко (@poroshenko) December 11, 2018

«Европейский союз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро», — рассказал он, назвав это «хорошей новостью».

В общей сложности в рамках этой программы украинские власти должны получить от Брюсселя 1 миллиард евро, пишет «Свободная пресса».

Решение о новом денежном переводе будет принято на основе оценки выполнения реформ в налоговой и таможенной сферах, а также борьбе с коррупцией и приватизации заводов.

Погасить этот кредит Киев должен до 2033 года. Суммарно за последние четыре года Украина получила от Европы 2,81 млрд евро.

Международный валютный фонд (МВФ) также предоставляет киевским властям займы, но при условии повышения цены на газ для граждан Украины на 23,5%. Срок программы финансирования истекает в марте будущего года. Киев хочет заключить с МВФ новый договор о предоставлении кредита в размере 3,9 млрд долларов.