Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко поделился «хорошей новостью» из Брюсселя

256
0 Оставить комментарий

Порошенко поделился «хорошей новостью» из Брюсселя

Киев, 12 декабря. Глава Украины Петр Порошенко заявил, что киевские власти получили от Европейского союза 500 миллионов евро материальной помощи. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Европейский союз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро», — рассказал он, назвав это «хорошей новостью».

В общей сложности в рамках этой программы украинские власти должны получить от Брюсселя 1 миллиард евро, пишет «Свободная пресса».

Решение о новом денежном переводе будет принято на основе оценки выполнения реформ в налоговой и таможенной сферах, а также борьбе с коррупцией и приватизации заводов.

Погасить этот кредит Киев должен до 2033 года. Суммарно за последние четыре года Украина получила от Европы 2,81 млрд евро.

Международный валютный фонд (МВФ) также предоставляет киевским властям займы, но при условии повышения цены на газ для граждан Украины на 23,5%. Срок программы финансирования истекает в марте будущего года. Киев хочет заключить с МВФ новый договор о предоставлении кредита в размере 3,9 млрд долларов.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.