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ФСБ задержала члена банды Шамиля Басаева на Ставраполье

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ФСБ задержала члена банды Шамиля Басаева на Ставраполье

Москва, 12 декабря. В Ставропольском крае России сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ задержали члена банды террориста Шамиля Басаева. Шамиля Казбулатова, говорится в сообщении СК РФ, подозревают в участии в нападении на псковских десантников у высоты 776 в ходе Второй чеченской войны.

Конкретная роль Казбулатова устанавливается, его подозревают в вооруженном мятеже, участии в вооруженной банде и в посягательстве на жизнь российских военнослужащих, уточняет «Царьград».     

Напомним, в конце ноября ФСБ сообщила о задержании двух вероятных участников нападения на псковских десантников. Всего к длительным срокам лишения свободы приговорены 13 террористов, вступивших в бой с российскими десантниками недалеко от Аргуна.

В феврале 2000 года в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковской дивизии ВДВ попала в окружение боевиков Хаттаба и приняла неравный бой. В живых остались 6 бойцов, 84 их товарища были убиты. 22 десантникам было присвоено звание Героев России, напоминает телеканал «360»

ФСБ задержала члена банды Шамиля Басаева на Ставраполье

Автор: Федор Веснин
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