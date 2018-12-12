Фонд «Подари жизнь» прокомментировал сообщения о выселении семей с онкобольными детьми из квартиры в Москве

Москва, 12 декабря. Сообщения о том, что семьи с онкобольными детьми были вынуждены съехать из квартиры, как настаивали жители многоэтажного дома в Москве, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в фонде «Подари жизнь».

Директор фонда Екатерина Шергова отметила, что журналистов просили не беспокоить семьи пациентов. Дети проходят тяжелейшее лечение, и любой лишний стресс для них вреден.

«Одна из семей, которая проживала в квартире, уехала из Москвы домой, потому что их выписали на перерыв в лечении. Их отъезд — плановый», — сказала Шергова в комментарии KP.Ru.

Она добавила, что фонд продолжит арендовать квартиру, пока собственница жилья будет на это согласна. В фонде также выразили надежду на то, что разъяснения врачей касательно того, что рак не является вирусным или инфекционным заболеванием, были убедительны для жильцов. Шергова отметила, что многие жильцы дома уже сожалеют о том, что подписали скандальную петицию.

Напомним, жильцы 17-этажного дома по улице Миклухо-Маклая в Москве подписывали петицию, с помощью которой хотели добиться выселения онкобольных детей. Дело в том, что фонд «Подари жизнь» снимает здесь квартиру, в которой живут семьи, дети которых проходят лечение в онкоцентре имени Дмитрия Рогачева.

Жители 17-этажного дома заявляли, что их пугают «совершенно лысые» дети, которые постоянно ходят в масках. Кроме того, некоторые жильцы дома убеждены, что рак является вирусным заболеванием. Коллективный протест возглавила Елена Аллина, которая написала заявления в санитарные службы. Под петицией подписались более 40 человек, считающие, что онкобольные являются разносчиками неких инфекций.

Позже появились сообщения о том, что затравленная жильцами семья была вынуждена съехать с квартиры. Как пишет «Свободная пресса», главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter попросила помочь ей найти семью.