Короткова — на мороз: создатель фейк-ньюс из «Новой газеты» стоит перед выбором новых хозяев

Пока еще репортер «Новой газеты», «псевдо-расследователь» Денис Коротков, написавший серию лживых статей о петербургском предпринимателе Евгении Пригожине, просит помощи зала. Он колесит по городам и весям, торгует лицом, раздает интервью всем кому ни лень и пытается хоть кому-то продаться. Пока не покупают.

До бабченко-стайла «А вот мой Яндекс-кошелек» дело еще не дошло, но это следующая неминуемая стадия, потому что брать Короткова в штат — одна из самых глупых бизнес-идей на свете.

Все дело в том, что профессиональная карьера этого «журналиста-расследователя», как он сам себя пафосно называет, находится под прямой и явной угрозой. Его вот-вот выкинут на мороз за профнепригодность и серию фейк-ньюс, которые он не от большого ума настрочил. Об этом нам сообщил источник в «Новой газете», добавив, что, как оказалось, Коротков писать на серьезные темы и собирать проверенную информацию просто не умеет.

Взглянем перед расставанием на тело. Недавнее интервью Короткова, которое он дал на встрече под эгидой ресурса #МедиаФан, выдержано в подчеркнуто благостном ключе. Однако даже оно показывает: у мэтра-«следователя» — большие проблемы.

Экс-автор «Фонтанки» и, в недалекой перспективе, экс-журналист «Новой газеты» никак не может избавиться от токсичного следа своего грандиозного провала. Этот эпик-фейл стал достоянием гласности после того, как «источник» Короткова прямо обвинил журналиста в подкупе, шантаже и намеренной лжи. Ну и, попутно, в воровстве денег у «Новой газеты». Кстати, с нетерпением ждем аудита.

Саму историю здесь пересказывать смысла нет, но вопросы «журналистской общественности» были именно о ней. Как и положено коллегам по цеху, издевались над парией Коротковым они тонко.

Вот лишь несколько подобных издевок:

— Правда, что вы из органов? (Перевод на русский: «Интересно, а зачем вы, Денис, запугивали своего информатора, говоря, что его жизни угрожают?»)

— Вы любите платить за информацию? (Перевод: «Взяли ли вы с «Новой газеты» деньги за свой фейк или рассчитывали сделать это позднее? А как вы подкупали источники?»)

— Насколько этично использовать купленную информацию? (Перевод: «Коротков, вы не только высасываете глупости из пальца, но еще и не брезгуете подкупом своих источников. Вам не жалко на это денег редакции, но пожалейте хотя бы ее репутацию!)

Очень логичным показалось коллегам Короткова посоветовать псевдо-расследователю при возможной встрече с Евгением Пригожиным попросить «отпустить его». Удивительно, но Денис Коротков так и не понял, о чем его реально спрашивали журналисты и почему так зло посмеивались из зала. Что ж, тогда и мы прибегнем к эзопову языку.

Коллеги из либеральных СМИ! Поскорее пригласите Дениса на всяческие круглые столы, неформальные встречи и конференции. Великий журналист-расследователь стоит перед выбором нового хозяина. Хозяин, не поскупись! Скоро у него могут окончательно закончиться деньги!..

Лондонские сидельцы! Ну что вам стоит нанять человечка? Он боек на язык и пока не позабыл родную речь. Будет стряпать вам мега-расследования за еду. Всего-то издержек — убитая репутация да риск попасть на деньги.

Братья-украинцы! Киев — все еще довольно богатый город. Отчего бы вам не взять в содержанки еще одного фрика из России? Парень способен питаться подножным кормом, так что это не дорого. Только не пугайте его лишний раз — ему и так «очень страшно»...

— Ваш самый большой провал? — спросили журналисты Короткова под конец интервью.

— Не скажу, стыдно, — признался создатель фейк-ньюс. — А, чтобы поржать, в голову ничего не приходит.

Ну как такое чудо не прибрать к рукам?