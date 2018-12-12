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Путин: Конституция России выдержала проверку временем

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Путин: Конституция России выдержала проверку временем

Москва, 12 декабря. Конституция России выдержала проверку временем, заявил президент России Владимир Путин. Российское законодательство создает условия для развития страны, защиты национальных интересов ее граждан, а также реализации открытой внешней политики, говорится в приветственном слове президента Путина к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Конституции РФ.

«Конституция выдержала проверку временем… Созидательный потенциал Конституции поистине неисчерпаем. И нам еще многое предстоит сделать, чтобы в полной мере воплотить в жизнь ее нормы и ценности», — говорится в приветственном слове.  

Путин подчеркнул, что, опираясь на принципы основного закона РФ, властям страны удается обеспечивать суверенитет и целостность России, сохраняя гражданский мир и согласие.   

Конституция Российской Федерации была принята ровно 25 лет назад, 12 декабря 1993 года.

Автор: Федор Веснин
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