Иероглиф «бедствие» стал символом года в Японии

Токио, 12 декабря. Иероглиф «вадзавай», означающий «бедствие», «беду» и «несчастье», стал символом 2018 года в Японии. За это решение проголосовали жители страны, принявшие участие в общенациональном опросе.

Как пишет KP.Ru, выбор японцев был обусловлен частыми стихийными бедствиями, которые стали характерным явлением уходящего года.

Одним из инициаторов общенационального опроса является настоятель буддистского «Храма Чистой воды» Сэйхан Мори. Церемония начертания иероглифа «вадзавай» транслировалась в прямом эфире японского телевидения.

В сентябре 2018 года на острове Хоккайдо в Японии произошло сильное землетрясение, жертвами которого стали более 40 человек. Некоторые жители региона до сих пор считаются пропавшими без вести. В 2018 году на Японию обрушивались и тайфуны, которые принесли массовые разрушения. Погибли десятки человек, еще сотни пострадали.