Решать будет суд РФ: в Госдуме ответили на призыв США вернуть задержанных моряков в Киев

Американский Конгресс принял резолюцию, в которой осудил действия российских пограничников во время инцидента в Керченском проливе. Члены Палаты представителей призвали власти России вернуть Украине задержанные корабли и моряков.

Документ осуждает действия РФ, поскольку они являются «нарушением обязательных международных норм и соглашений».

«Призываем РФ немедленно вернуть украинские суда и их экипажи на Украину, <...> прекратить нарушение суверенитета Украины и ее усилий по недопущению транзита украинских судов через Керченский пролив, как это предусмотрено международными нормами и соглашениями», — говорится в резолюции.

Конгрессмены заявили, что готовы оказать «народу Украины политическую, экономическую помощь, чтобы он мог обеспечить свою независимость, демократию и процветание».

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, комментируя Федеральному агентству новостей принятие резолюции Конгресса США, отметил, что Вашингтон регулярно демонстрирует недружественную позицию по отношению к Москве, поэтому данный документ мало кого удивляет.

«К сожалению, уже становятся практикой со стороны США эти провокационные выпады. Мы отмечаем, что была нарушена граница Российской Федерации, и пограничники сделали в высшей степени все необходимое, чтобы предотвратить возможную угрозу. Доказательством того, что Киев готовил провокации заранее, являются показания украинских моряков. Сейчас они задержаны и арестованы», — разъяснил депутат.

Парламентарий объяснил, что Вашингтон не должен бесцеремонно вторгаться во внутреннюю политику России, поскольку вопрос о дальнейшей судьбе задержанных украинских моряков — в компетенции суда.

«Решать вопрос по поводу их виновности либо невиновности будет суд РФ. Вмешательство во внутренние дела нашей страны со стороны кого бы то ни было недопустимо. Все действия российских пограничников соответствовали нормам международного права, никаких нарушений нет», — заметил он.

По словам Швыткина, данная резолюция не что иное, как очередная провокация. По его мнению, США используют Киев в качестве орудия сдерживания России.

«Данная провокация была срежиссирована западными спонсорами Украины, и в том, что это были США, нет сомнений. Вашингтон использует руководство Украины как источник провокаций в отношении РФ», — сказал депутат.

Вдобавок собеседник ФАН подчеркнул, что российские пограничники действовали согласно международным нормам, защищая границу родной страны.