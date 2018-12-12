Украина превратилась в заповедник преступности: в Польше возмущены объявлением «года Бандеры» во Львове

Львовский областной совет объявил 2019 год «годом Степана Бандеры» и «Организации украинских националистов» (ОУН-УПА11 запрещена в России как экстремистская. — Прим. ФАН). Такое решение принято в связи со 110-летием Бандеры, который родился 1 января 1909 года.

Польский журналист Давид Худжец в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что «совершенно не удивлен» новым демаршем со стороны националистов, пришедших к власти во Львове.

«Если необандеризм — это болезнь всей Украины, то области, граничащие с Польшей, являются оплотом чумы», — заявил собеседник ФАН.

Столь явная полонофобия, то есть ненависть к полякам, которая наблюдается на Украине, вовсе не мешает украинцам активно торговать с Польшей и уезжать работать на территорию страны, добавил Худжец.

Увы, констатировал польски журналист, пока что международное сообщество по большому счету игнорирует подобные человеконенавистнические выходки на западе Украины.

«Удивительно, однако, отсутствие какой-либо реакции от международного еврейского лобби и «охотников за антисемитизмом», которые в очередной раз не могут в упор найти украинского фашизма», — сетует Худжец.

Журналист подчеркнул — именно ОУН непосредственно виновна в преступлениях против человечества.

«Из-за действий ОУН в погроме 30 июня 1941 года погибло четыре тысячи евреев», — напомнил собеседник ФАН.

Речь идет о событиях одного из первых дней Великой Отечественной войны, когда так называемая милиция ОУН устроила во Львове облаву на мужчин еврейской национальности — якобы с целью выявления сотрудничавших с советской властью. Эти действия националисты приурочили ко дню образования украинского государства. Часть задержанных забили насмерть в полицейских участках, многих евреев отправили на принудительные работы, в том числе в тюрьмы.

Польский журналист подчеркнул — неприятно поражает и то, что возрождение воинствующего национализма на Украине не получает должной оценки со стороны официальной Варшавы.

«Реакции нет совсем. Никакой. Даже польский МИД не выразил дежурной озабоченности. А ведь перед выборами председатель правящей партии Ярослав Качиньский заявлял, что «не будет терпеть такие действия», — напомнил собеседник ФАН.

Такое положение дел, впрочем, может удивлять только тех, кто не понимает, что политика Запада в отношении Киева основывается на двойных стандартах, подчеркнул Худжец.

«В настоящее время Украина за счет Запада превратилась в заповедник, в котором допускаются любые преступные действия. То, что на Западе недопустимо, над Днепром более чем разрешено», — резюмировал Давид Худжец.

В этом году польский Сейм принял поправки в закон об Институте национальной памяти, согласно которым отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны считается в Польше уголовно наказуемым преступлением. Это стало поводом для демаршей как со стороны официального Киева, так и со стороны Тель-Авива, где напомнили о преступлениях сотрудничавших с нацистами поляков.

1 Организация запрещена на территории РФ.