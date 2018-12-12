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Экономика

Сбербанк скорректировал прогноз по курсу рубля и инфляции

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Сбербанк скорректировал прогноз по курсу рубля и инфляции

Москва, 12 декабря. Сбербанк представил прогноз по курсу рубля и инфляции на ближайшие два года. Банк ожидает курс национальной российской валюты на уровне 65-70 рублей за доллар, а инфляцию в пределах 4-5%, следует из презентации Сбербанка.

Банк ухудшил собственный прогноз и по курсу рубля, и по инфляции, в то же время прогноз стоимости барреля нефти Urals был изменен в сторону увеличения. Если ранее в прогнозе на 2019-2020 годы Сбербанк ожидал цену барреля нефти на уровне 62 долларов, то сейчас — 60-65 долларов за баррель.

Что касается роста ВВП, этот показатель, следует из прогноза Сбербанка, составит 1,4-2%, как и заявлено в стратегии развития России до 2020 года. 

Напомним, ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что инфляция на конец 2018 года в России составит 3,9-4%. 

Автор: Федор Веснин
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