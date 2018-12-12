Генпрокурор РФ назвал число госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия

Москва, 12 декабря. За девять месяцев 2018 года из российских госорганов в связи с утратой доверия было уволено более 900 служащих, сообщил в среду генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

«За девять месяцев этого года – 908», — уточнил Чайка в интервью газете «Коммерсант».

Он уточнил, что основанием для такого увольнения служат грубые коррупционные нарушения, в том числе сокрытие сведений о расходах, доходах и имуществе и несоблюдение антикоррупционных запретов.

Чайка напомнил, что в 2016 году в связи с утратой доверия было уволено 383 человека, а в 2017 году – более 1,2 тысячи должностных лиц.

Ранее Генпрокуратура РФ сформировала психологический портрет типичного российского коррупционера. Согласно ему, чаще всего берут взятки мужчины 40 лет с высшим образованием и семьями.