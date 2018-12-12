Торгово-офисное здание на 180 рабочих мест построили в Подмосковье

Москва, 12 декабря. Торгово-офисное здание появилось в подмосковном Подольске, предает пресс-служба областного Главгосстройнадзора.

Новый объект, где появились фисы, торговые залы, рестораны, предприятия сферы услуг и административные помещения, обеспечил две сотни рабочих мест, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, здание трехэтажное, его общая площадь составляет почти пять тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию будет создано более 180 рабочих мест. Об этом рассказала лава ведомства Артур Гарибян.