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Торгово-офисное здание на 180 рабочих мест построили в Подмосковье

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Торгово-офисное здание на 180 рабочих мест построили в Подмосковье

Москва, 12 декабря. Торгово-офисное здание появилось в подмосковном Подольске, предает пресс-служба областного Главгосстройнадзора.

Новый объект, где появились фисы, торговые залы, рестораны, предприятия сферы услуг и административные помещения, обеспечил две сотни рабочих мест, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, здание трехэтажное, его общая площадь составляет почти пять тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию  будет создано более 180 рабочих мест. Об этом рассказала лава ведомства Артур Гарибян.

Автор: Алексей Громов
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