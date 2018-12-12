Донбасс сегодня: Генштаб ВСУ готовится к массовому бегству военных, Киев «доказал» поставки оружия Россией

Донбасс, 12 декабря. Донецк под огнем 120-мм минометов. Украинская армия размещает боевую технику в детсадах и жилых кварталах. Газета парламента Украины обвинила Россию в поставках артиллерии в ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В течение минувших суток наиболее интенсивные обстрелы обрушились на территорию Донецка и районов, прилегающих к столице ДНР. Здесь, кроме тяжелых минометов, украинские военные задействовали зенитные установки, орудия бронемашин и различные типы гранатометов.

На горловском и мариупольском направлениях Вооруженные силы Украины били по позициям республиканских сил из гранатометов и орудий БТР и БМП. На некоторых участках также применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Всего зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. По ДНР было выпущено более 220 мин и гранат.

В Луганской народной республике под обстрелы попали два поселка — Желобок и Калиновка, а также район памятника князю Игорю к северу от Луганска. По Желобку ВСУ били из 120-мм минометов, в остальных районах применялись автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

ВСУ размещают технику в жилых массивах

В поселках Макарово и Войтово Луганской области отмечено размещение бронетехники украинской армии — БМП, БТР, БДРМ. Техника расположена в населенных пунктах между жилыми домами, что ставит в опасность местное население.

В другом поселке, Золотое-3, украинские подразделения пошли еще дальше — на территории поселкового детсада разместили четыре БМП, а в жилых кварталах «расквартированы» еще десяток боевых машин и бронеавтомобиль «Кугуар» с крупнокалиберным пулеметом, сообщила разведка Народной милиции ЛНР.

Киев усиливает контроль за потенциальными дезертирами

Новая информация стала наглядной иллюстрацией морального состояния ВСУ и отсутствия доверия руководства Украины к армии. «Истинные патриоты» земли украинской являются таковыми только в речах президента Петра Порошенко и политиков.

В рамках планирующегося наступления по распоряжению Генштаба ВСУ в Донбасс на горловское и мариупольское направление направлены дополнительные силы военной полиции. Для этих целей задействован личный состав черкасского и полтавского отделов ВСП, сообщила разведка ДНР.

Главной целью прибывшей военной полиции будет противодействие, профилактика и пресечение дезертирства в украинских подразделениях, которые Киев собирается использовать при наступлении на юге ДНР. Руководство Украины опасается массового бегства военнослужащих — это подтверждает ранее уже приводившиеся данные разведслужб ДНР и ЛНР о низкой мотивации военнослужащих ВСУ и их морально-психологическом состоянии.

Британцы координируют выходы диверсантов ВСУ в ЛНР

Группа украинских разведчиков из состава Сил специальных операций ВСУ прибыла в районе поселка Золотое Луганской области, сообщает разведка ЛНР. Народной милиции стали известны задачи прибывших специалистов — разведка позиций Народной милиции, в том числе в населенных пунктах ЛНР.

Деятельность данного разведподразделения спецназа курирует военный инструктор из состава Вооруженных сил Британии. Имя инструктора пока неизвестно.

Украинские СМИ: «Кремль продолжает поставлять тяжелое оружие в Донбасс»

Украинские государственные ведомственные порталы подключились к тиражированию фейковой информации, которую раньше распространяли частные и государственные СМИ — интернет-издание Верховной рады «Голос Украины» опубликовало материал о «поставках Россией оружия в Донбасс» с громким заголовком.

В статье говорится о том, что ОБСЕ зафиксировала на территории ЛНР несколько артиллерийских установок 122-мм калибра. Не сообщается — обнаружены ли орудия в зоне отведения сил и средств или на территории положенных мест хранения. Не приводится также никаких доказательств того, что эти орудия были «поставлены из России».

Таким образом, официальное издание украинского парламента всерьез пишет, что раз у ополченцев Донбасса есть 122-мм орудия, такие как самоходная гаубица «Гвоздика» — они обязательно поставлены Россией. Крайне сомнительный аргумент. Хочу расстроить украинских пропагандистов — у военных республик есть и не такие вооружения, которые украинская «сильнейшая армия на континенте» бросила на поле боя, например, во время Дебальцевского котла.