Украина не выдержит: в Совфеде отреагировали на план США избавить Киев от «российского влияния»

Вашингтон намерен оказать давление на Киев, чтобы избавить экономику Украины от «российского влияния». Соседнему государству, по мнению США, нужно отказаться от российского газа.

«Темп проводимых Украиной реформ можно ускорить, если усилить дипломатическое давление и предоставить ей техническую помощь наряду с целенаправленными финансовыми стимулами и антистимулами. Администрации Дональда Трампа, еще не обозначившей четкой стратегии по Украине, следует сделать реформирование энергетического сектора центральной темой в отношениях с данной страной», — цитирует RT документ, который подготовили аналитики Госдепа США.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что украинская экономика попросту не выдержит таких преобразований. По словам сенатора, Запад не заинтересован в том, чтобы Украина успешно развивалась. Вашингтон попросту пытается навязать Киеву собственные энергоресурсы, чтобы получать дополнительные доходы.

«Совершенно очевидно, что Украина не нужна коллективному Западу как равноправный партнер, как страна, которая процветает. Гораздо легче посадить ее на теперь уже вечную газовую иглу, потому что если представить себе, что Украина отказывается от транзита нашего газа и перестраивает свой энергетический сектор на другие источники, то, во-первых, это станет шоком для ее экономики. Это просто неподъемно экономически, потому что цена будет примерно на 50% выше, чем нынешняя, российская. Во-вторых, это попросту разрушительно, поскольку такие меры потребуют переориентировать всю структуру на новые каналы потребления газа. Не думаю, что украинская экономика в принципе это выдержит. Предполагаю, что по итогам такой переориентации Украина превратится в маргинальное государство с крайне отсталой экономикой и колоссальными социальными проблемами. Последствия этого очень сложно предсказать, потому что ее придется либо вечно кормить, либо начнутся процессы, которые перестроят государство на каких-то новых началах», — говорит член верхней палаты парламента.

Откажется ли Украина от транзита российского газа, вопрос открытый, считает сенатор. По его словам, даже если это решение и примут, то оно будет продиктовано волей Соединенных Штатов. Все будет зависеть от того, что получит Украина, отказавшись от роли страны-транзитера. Например, Белый дом может пообещать действующей власти свою поддержку. Также он напомнил, что Киев неоднократно требовал сохранить транзит газа через территорию Украины.