Эксперты назвали число никогда не читавших Конституцию россиян

Москва, 12 декабря. Главный закон Российской Федерации — Конституцию — никогда не читали 42 процента граждан. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса «Левада-центра».

По данным социологов, содержание Конституции знают только 9% респондентов. Отмечается, что с каждым годом сокращается число россиян, которые знают о праздновании Дня Конституции в РФ 12 декабря.

В текущем году эту дату правильно назвали 61% респондентов — это самый низкий показатель с 2010 года, передает Пятый канал.

Специалист «Левада-центра» Карина Пипия считает, что незнание главного закона страны может привести общество к состоянию «войны всех против всех». Однако эксперты думают, что россияне просто плохо информированы о своих правах и не готовы бороться за них в суде.

По имеющимся данным, социологический опрос «Левада-центра» проводился с 22 по 28 ноября текущего года. В нем были задействованы 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов 52 регионов России, пишет «Газета Кемерова».